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Siyaset

Video konferansla gerçekleşen NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:55:50 -
Video konferansla gerçekleşen NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.


NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığındaki toplantıya, üye ülke savunma bakanları kendi ülkelerinden video konferans yöntemiyle katılıyor. Yarın da devam edecek toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı karargahından iştirak ediyor.

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