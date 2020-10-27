  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Video kliple tablet isteyen öğrencileri belediye başkanı sevindirdi
Aktüel

Video kliple tablet isteyen öğrencileri belediye başkanı sevindirdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hazırladıkları video kliple sosyal medyadan EBA'ya giremediklerini belirten çocuklara tablet gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:14:42 -
Video kliple tablet isteyen öğrencileri belediye başkanı sevindirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve çektikleri video kliple tablet bilgisayarları olmadığı için EBA'ya giremediklerini belirterek, sosyal medyadan yardım isteyen öğrencilerin talebi, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla karşılandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gümüşdiğin köyünde bazı öğrenciler, video klip hazırlayarak sosyal medyadan tablet ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Bilgin, öğrencilere sosyal medyadan cevap vererek ihtiyaçlarının karşılanacağını müjdeledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, köye giderek internet paketi yüklü 8 tableti öğrencilere teslim etti.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Duman, "Bir video çekmişsiniz, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin de o videoyu izlemiş ve bize talimat verdi. Sizin derslerinize yardımcı olabilmek adına, uzaktan eğitime de katılabilmeniz için internet paketli tabletlerinizi gönderdi. Ayrıca size içerisinde yardımcı ders kitaplarının yer aldığı, konu anlatımlı test kitapları, hikaye kitapları ve eğitim materyallerinin bulunduğu okul çantası da gönderdi. Artık uzaktan eğitime de bağlanabilirsiniz, testlerinizi de çözebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra köy okulunun önünde toplanan çocuklar, çektikleri video ile Belediye Başkanı Bilgin'e teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Hadsiz Macron'a bir tepki de ondan geldi...
Ekonomi

Hadsiz Macron'a bir tepki de ondan geldi... "Fransız mallarını boykot edelim"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısına destek ..
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı
Dünya

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldıran işgalci Ermenistan askerlerini geri püskürttü.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay