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Vida’ya transfer teklifi! Kararını verdi

Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in transfer teklifini geri çevirdi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:01
Vida’ya transfer teklifi! Kararını verdi

Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in transfer teklifini reddetti.

Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida, Fransa'nın Rennes kulübünün kendisine yaptığı teklifi yetersiz buldu. Beşiktaş'tan senede 3 milyon avro kazanan Hırvat futbolcuya Rennes'in 1,8 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Vida'nın Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yeni sezonda siyah beyazlı takımda Victor Ruiz ile ikili olacak olan Vida, geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 38 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:01
  1. Beşiktaş
  2. Domagoj Vida
  3. Fransa Ligue 1
  4. Rennes
  5. Victor Ruiz

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