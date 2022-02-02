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Spor Vida'ya son kez teklif yapıldı
Spor

Vida'ya son kez teklif yapıldı

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansı ile eleştiri yağmuruna tutulan Domagoj Vida için son teklif yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 09:39:00 -
Vida'ya son kez teklif yapıldı

Beşiktaş transfer stratejisini netleştiidi. Dış transferde mesaisini artıran Siyah-Beyazlılar, iç transferde de yeni sezon planlarını yapıyor. Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida’ya son teklif yapıldı. Yönetim, kulüpten yıllık 3.5 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki futbolcuya senelik 1.5 milyon Euro önerdi.

Beşiktaş 'ta 5 yıldır başarıyla görev yapan Domagoj Vida’nın kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’den takıma kazandırılırken imza parası da ödenmesi sebebiyle kulüpten yıllık 3.5 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki futbolcuya, yeni kontrat konusunda son teklif yapıldı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın, Antalya kampında görüştüğü futbolcuya 1.5 milyon Euro maaştan 2 senelik sözleşme önerdiği belirtildi. İstanbul’daki yaşantısından memnun olduğunu ileten Vida’nın da bu teklifi düşünmek için Kazancı’dan 1 ay süre istediği öğrenildi.

Watford takipte

Başta Watford olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan Vida’nın geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu zamana kadar 155 maça çıkıp 15 gollük performans ortaya koydu.

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