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Vida'ya niyet, Maicon'a kısmet

Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünün Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida için yapılan teklifi reddetmesi üzerine rotasının Maicon'a çevirdiği öğrenildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:21
Vida'ya niyet, Maicon'a kısmet

Galatasaray'dan Maicon'u 1,5 yıllığına kitralayarak kadrosuna katan Al Nassr'ın, bu transfer öncesinde sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Vida geri çevirdi

Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'nın, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.

Vida'yı renklerine katmak isteyen Al Nassr kulübünün, Hırvat futbolcudan olumsuz yanıt aldığı ve ardından Galatasaraylı Maicon'u kiraladığı ifade edildi.

Bu arada Hırvat oyuncu için transfer döneminin son günlerinde Roma da girişimde bulunmuş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:21
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