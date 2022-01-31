Vida için kritik ayrılık açıklaması

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaş 'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın temsilcisi Uğur Avadan önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Avadan, Beşiktaş ile sözleşme yenileme görüşmelerini yaptıklarını söyledi.

"Bordeaux'nun ilgisi vardı"

Avadan'ın açıklamaları şöyle: ''Fransa'dan Bordeaux'nun ilgisi vardı. Vida şampiyon takımlarda oynadı hep. Dinamo Zagrep, Dinamo Kiev gibi... Hep şampiyonluğa oynayan takımlarda oynadı. Beşiktaş şampiyon bir takım. Bordeaux ayrılmak için uygun değil."

"Vida sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta"

Beşiktaş'la sözleşme yenilemek için görüştüklerini belirten Avadan, "Kulüpleri de anlamak lazım. İyi niyetli görüşüyoruz. Anlaşırız anlaşamayız bilemem; ama görüşmelerimiz iyi ilerliyor. Dolar, Euro kuru malumunuz. Ayrıca Vida, Beşiktaş'ta çok mutlu. Ayrılıkları sevmez. Uzun süreli kontratları sever. Hep şampiyonluk oynayan takımlarda oynadı" dedi.

"Vida ayrılıkları sevmez"

Beşiktaş'la sözleşme yenilemek için görüştüklerini belirten Avadan, "Kulüpleri de anlamak lazım. İyi niyetli görüşüyoruz. Anlaşırız anlaşamayız bilemem; ama görüşmelerimiz iyi ilerliyor. Dolar, Euro kuru malumunuz. Ayrıca Vida, Beşiktaş'ta çok mutlu. Ayrılıkları sevmez. Uzun süreli kontratları sever. Hep şampiyonluk oynayan takımlarda oynadı" dedi.(Ajansspor)