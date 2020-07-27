Victor Ruiz Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Victor Ruiz hangi takımda?
Victor Ruiz Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Beşiktaş’la yollarını ayıran Victor Ruiz'in Galatasaray'ın teklifine teklifine oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi. Peki ama Victor Ruiz hangi takımda yer alacak? Beşiktaş'tan sonra Victor Ruiz Galatasaray'a mı transfer oldu? İşte son dakika gelişmeleri...
Beşiktaş'la yollarını ayıran Victor Ruiz de gündemdeki yerini koruyor. Boşa çıkan 31 yaşındaki İspanyol stoperin, Galatasaray'ın teklifine oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi. Vatan'ın haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Victor Ruiz için Galatasaray'da pazarlıklar devam ediyor.