Victor Osimhen'e Avrupa devi talip oldu! Kararı aldı mı? Transfer olmak üzere! İşte o ismin yeni takımı...
Trendyol Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın formasını giyen ünlü Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen için transferi ile ilgili karar gerçekleşmek üzere! Chelsea'nin ardından bir başka Avrupa devi transfer etmek istiyor.
Galatasaray'ın, Serie A ekibi Napoli'den sezon sonuna dek kiraladığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'e Chelsea'nin ardından bir talip daha çıktı. İtalyan devinin Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı kaydedildi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray'da yönetim prim kararı alırken kiraladığı o isim Juventus'un radarına girdi
Victor Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli kulübüne yakınlığıyla bilinen, İtalyan basınından Areanpoli.it'te yer alan habere göre; Nijeryalı golcü, İtalyan devi Juventus'un radarına girdi.
Transferin önündeki engel
Çıkan haberde Juventus'un, geçtiğimiz yaz transfer döneminde çok fazla harcama yaptığı ve bu sebeple Osimhen için Napoli'nin talep edeceği bonservis bedelini karşılayamayacağı yorumu yapıldı.
Victor Osimhen'e yaz transfer döneminde başta Chelsea olmak üzere Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan birçok takım ilgi göstermişti.
2 maç 2 asist
Transferin son günlerinde kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı formayla 2 maça çıktı ve 2 asiste imza attı.
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