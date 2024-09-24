Victor Osimhen'e Avrupa devi talip oldu! Kararı aldı mı? Transfer olmak üzere! İşte o ismin yeni takımı...

Galatasaray'ın, Serie A ekibi Napoli'den sezon sonuna dek kiraladığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'e Chelsea'nin ardından bir talip daha çıktı. İtalyan devinin Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray'da yönetim prim kararı alırken kiraladığı o isim Juventus'un radarına girdi

Victor Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli kulübüne yakınlığıyla bilinen, İtalyan basınından Areanpoli.it'te yer alan habere göre; Nijeryalı golcü, İtalyan devi Juventus'un radarına girdi.

Transferin önündeki engel

Çıkan haberde Juventus'un, geçtiğimiz yaz transfer döneminde çok fazla harcama yaptığı ve bu sebeple Osimhen için Napoli'nin talep edeceği bonservis bedelini karşılayamayacağı yorumu yapıldı.

Victor Osimhen'e yaz transfer döneminde başta Chelsea olmak üzere Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan birçok takım ilgi göstermişti.

2 maç 2 asist

Transferin son günlerinde kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı formayla 2 maça çıktı ve 2 asiste imza attı.