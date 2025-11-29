Victor Osimhen derbide oynayacak mı? Merak edilen soru cevaplandı

  • İSTANBUL
Süper Lig'de kritik derbi öncesi Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen'le ilgili Galatasaray taraftarını mutlu eden haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada düdüğü hakem Yasin Kol çalacak.

OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kritik derbi öncesi sarı-kırmızılı ekipte sakat oyuncuların son durumu da merak konusu. Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Victor Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

 

OSIMHEN DERBİDE OYNACAK MI?

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Victor Osimhen antrenmanın ilk kısmında takım arkadaşlarıyla çalıştı; son bölümde ise fizyoterapist ve atletik performans ekibi eşliğinde sahada özel bir program gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi. Nijeryalı golcünün, Okan Buruk’un görev vermesi halinde Fenerbahçe karşısında sahada olması bekleniyor.

