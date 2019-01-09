Victor Moses Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe Kulübü, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'i kiralamak için Chelsea'ye teklif yaptı. Chelsea yetkilileri, düşünmek için süre istedi. Transferin olumlu ya da olumsuz birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Nijeryalı futbolcu bu sezon Chelsea forması ile 6 maça çıkarken gol atamadı ve asist yapamadı.