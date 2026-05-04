Kabine toplantısı sona erdi! Türkiye'ye 2 müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dün yaşanan fırtınadan etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Hasar tespit çalışmalarımız titizlikle sürüyor.

Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yıldaki katettiği mesafeyi ispatlıyor. Türkiye ezberlerin bozulduğu, insanların yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü ülkesi olarak adından söz ettirmektedir. Bugün her alanda kendi ayakları üzerinde duran, dostlarına ve kardeşlerine destek veren bir Türkiye vardır.

CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORLARINI KIRDIK

Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız nisanda güçlü performans sergiledi. 275,8 milyar dolara çıkarak ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. 166 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. Sektörler sıralamasında otomotiv liderliğini sürdürürken, kimyevi maddeler ikinci oldu. Savunma ve havacılık ihracatımızın yükselişini kıymetli buluyoruz. 1018 firmamız ilk kez yurt dışına ürün satma başarısı gösterdi. Böyle bir dönemde bu ihracat rakamları önemlidir. Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok ötesindedir. İhracatçılarımıza destek olarak daha yüksek verilere ulaşacağız.

Bir başka sevindirici haberi de turizm cephesinden aldık. Sektörü olumsuz etkileyen çeşitli zorluklara rağmen 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 116 dolardan 119 dolara çıktı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum.

İŞSİZLİK ORANI AZALDI

İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı. İstihdam sayımız 226 bin kişi arttı. İstihdamız oranımız ise 0,3 puan arttı. Keza iş gücü sayımız mart ayında bir önceki aya göre 135 bin kişi arttı. İş gücüne katılım oranımız da arttı. Nisan ayı enflasyon oranı, yüzde 4,18 olarak açıklandı. Halen yüksek seyreden akaryakıt fiyatları tüm dünyada olduğu gibi enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair Avrupalı aktörlerin tetiklediği tartışmalara şahit oluyoruz. Karşılaştığımız sıkıntılar kısa süre sonra nüksetmeye başladı. 2 Kasım 2002'de AB ile faaliyetlere yeni bir soluk kazandırdık. 2 senede 8 uyum paketi Meclis'ten geçti. 2012'de birlikle ilişkilerimiz tekrar yoğunlaştı. Türkiye'yi dışlayacak bir bahane sürekli buldular. Bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayız. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara’nın nerede durduğu değil. Mesele, Brüksel’in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz, hatırı sayılacak bir varlığı olan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenebilecek bir ülke değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız.

Unutulmasın ki, ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel iş birliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye’nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa’nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum.

EVLİLİK KREDİSİNDE HİBE MÜJDESİ

Aile ve Gençlik Fonu’yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin TL arasında bir rakamla destekliyoruz. Kredilerden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı olsun diliyorum.

