Saadet'in 86 milyona 'Oh be' dedirtecek cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan’ın önceki gün bir televizyon programında sarf ettiği "Öyle bir Cumhurbaşkanı adayımız var ki, ismi duyulunca 86 milyon ‘oh be!’ diyecek" sözleri üzerine kamuoyunun merak ettiği sır gibi saklanan isim belli oldu. Arıkan'ın bahsettiği isim, 2024 yılında girdiği seçimlerde 66 milyondan fazla seçmenin sadece 150 bininin tercih ettiği binde birlik liderden biri çıktı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın geçtiğimiz gün NOW TV canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yaptığı iddialı çıkış Ankara kulislerini hareketlendirmişti. Adaylarının sadece belli bir kesimi değil, tüm Türkiye’yi kucaklayacağını savunan Arıkan, "Öyle bir Cumhurbaşkanı adayımız var ki, ismi duyulunca 86 milyon ‘oh be!’ diyecek. Toplumun her kesiminde karşılığı olan, adaleti ve huzuru tesis edecek bir isim üzerinde mutabıkız” demişti. Arıkan, aday hakkında ısrarlı sorulara rağmen ser verip sır vermemişti. Siyaset gündeminde merak konusu olan söz konusu isimle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

5 PARTİNİN ADAYI OLACAK

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, Arıkan’ın “86 milyon oh be diyecek” dediği adayın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan başkası olmadığını ileri sürdü. Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin kuracağı ittifakın adayının Babacan olacağını iddia eden Ergin, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'nin de ittifaka dahil edilmesinin planladığını yazdı.

Ergin "Arıkan’ın 'Üzerinde çalışıyoruz' dediği, açıkladıklarında 'Türkiye derin bir oh çekecek' denilen aday Ali Babacan’dan başkası değil! Hem Saadet Partisi hem de DEVA Partisi kaynaklarından aldığım net bilgiler bunu söylüyor. Gelecek Partisi’nden de soruşturdum ama onlar ser verip sır vermedi… Üzerinde çalışılan formüle göre Ali Babacan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partilerinin kuracağı ittifakın cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek. Henüz temas kurulmayan Yeniden Refah Partisi ile Anahtar Parti’nin de bu ittifaka dahil edilmesi planlanıyor” dedi.

