Vıcık vıcıksın Uğur Dündar! Artık iyice maskaraya döndün

Erhan Gülenç, önce Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ'u durup dururken yerlere göklere sığdıramayan, daha sonra ise İstanbul'da yaşanan kar çilesi sırasında İngiliz Büyükelçi'yle balıkçıda yemek yiyen Ekrem İmamoğlu'nu korumaya çalışırken komik duruma düşen sözde "duayen gazeteci" Uğur Dündar'a Türk basın tarihinin en okkalı ayarlarından birini verdi. İşte Dündar'ı yerin dibine sokan ve Yeni Asır gazetesinde yayınlanan o yazı:

"Uğur Abi...

Ne yapıyorsun sen Allah aşkına?

Meşhur atasözündeki gibi kocayınca iyice 'maskara' haline geldin, yani iyice gülünç hallere düştün, alay konusu oldun.... Yaşadığın maalesef tam bir dram...

Gerçekten artık fren tutmaz halde gidiyorsun.

Her ne kadar 23 yıllık gazetecilik hayatında hakkında tek bir şaibe iddiası bile uydurulamayan bana 'gazeteci kılıklı' falan diye hakaret etmiş olsan da bu halini gördükçe üzülüyorum!... Acınacak durumdasın...

Söze geldi mi bize 'yandaş' diyorsun ancak asıl sen öyle bir 'yandaş' haline geldin ki artık vıcık vıcıksın Uğur Abi...

BU CÜMLELERİ STAJYER KURMAZ

Önce tuttun Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ'u durup dururken yerlere göklere sığdıramadın.

Hiç tanımadığını söylediğin halde kendisi hakkında "Akranları oyun peşinde koşarken o, başarılı bir iş insanı olmanın hayallerini kuruyor ve kendi kendine 'günü geldiğinde iyi ve ahlaklı ticaret yapma' sözünü veriyordu.

Derslerini de aksatmıyor ve sınıflarını öğretmenlerinin takdiriyle geçiyordu" gibi stajyer muhabirin bile yazmaktan imtina edeceği cümleler kaleme aldın...

Şimdi de İstanbul'da yaşanan kar çilesi sırasında İngiliz Büyükelçi'yle balıkçıda yemek yiyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu korumaya çalışırken yine komik hallere düştün.

İNSAN YAZARKEN UTANIR BE!

Neymiş, İmamoğlu'na tepki gösterenlerin gözleri o kadar kararmış ki, Ekrem Bey'in İngiliz Büyükelçi'ye 'Kötü hava koşulları ve yolların kapalı olması nedeniyle randevumuzu iptal ediyorum' diyerek, aciz başkan portresi sergilemek yerine, Okmeydanı'ndaki AKOM'dan, Sarıyer'e giderek, 'yolları açık tutmayı başaran Belediye Başkanı' mesajı verdiğini bile göremiyorlarmış!...

Breh breh....

Bu sözleri yazarken insan utanır, yüzü kızarır be...

ASIL SEN AYNAYA BİR BAK

Ama maşallah sen hala bize dürüstlük ve ahlak dersleri vermeye kalkıyorsun!

Şimdi bu cümleleri yazan kişi olarak sen "Türkiye'nin en güvenilir adamısın" ancak biz yandaşız öyle mi?

Hani bana 'kiralık' diye hakaretler ederken diyordun ya "aynaya tükürmesi gerek" diye...

Asıl sen aynaya bir bak. Orada artık adeta bir yağdanlığa dönen eski bir 'efsane' göreceksin!

Yazık...

Bu arada daha önce hiç bir araya gelmediğini söylediğin Mustafa İduğ ile Bornova Belediyesi'nin bir töreninde buluştuğunu gösteren fotoğraflarla ilgili bir açıklama yap da görelim..."