Vicdansızlığın görüntüsü! Yaşlı engelli kadını araca almayan taksiler turist bekleyip aldı

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Bazı ticari taksilerin yolcu ayrımı yapması İstanbulluları bezdirdi.

Eminönü'nde taksi bekleyen yaşlı ve engelli bir kadını almayıp, turist almak için bekleyen taksici görenleri "pes" dedirtti.

Tekerlekli sandalye üzerinde oturan engelli yaşlı bir kadın, taksiye binmek için bir yakınıyla cadde üzerine geldi. Bu esnada yoldan geçen boş taksiler yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı.

Yaşlı kadını bekletip sonradan gelen turisti aldı

Taksicilerden birisi ise yaşlı kadın almayıp, daha sonra gelen bir turisti araca aldı. Yaşlı kadının yakını durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti.

Uzun süre cadde üzerinde araç bekleyen engelli kadının mağdur olduğu anlar çevredeki bir vatandaşın kamerası tarafından anbean kaydedildi.