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Gündem Vicdansızlar! Yunan güçleri botlarını patlatıp ölüme itti, Türkiye kurtardı
Gündem

Vicdansızlar! Yunan güçleri botlarını patlatıp ölüme itti, Türkiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan tarafından botları batırılan ve Türk karasularına itilen 20 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 23:26:00 -
Vicdansızlar! Yunan güçleri botlarını patlatıp ölüme itti, Türkiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itilen 20 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 04.00 sıralarında Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine hemen Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunan güçleri botlarını patlattı

Ege Denizi’nde Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itildiği ve botları patlatıldığı öğrenilen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak, Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirildi.

Göçmenlere yardım edildi

20 göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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