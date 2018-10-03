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Vicdansızlar! 10 sokak köpeğini zehirledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bağlar Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenen 10 sokak köpeği bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:32
Vicdansızlar! 10 sokak köpeğini zehirledi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kim veya kimler tarafından zehirlendiği belirlenemeyen ve telef olmuş halde 10 sokak köpeği bulundu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Bağlar Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Gençdal İlk ve Orta Okulunun yanında 10 sokak köpeğini hareketsiz bir şekilde görerek, durumu belediye ekiplerine iletti. Şikayet üzerine mahalleye gelen ekiplerin incelemesinde köpeklerin zehirlenerek telef olduğu tespit edildi. Köpekler, belediye görevlilerince ilçe dışına götürülerek açılan çukura kireçlenerek gömüldü.

Sokak köpeklerinin zehirlendiğini belirten mahalle sakinleri ölen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak olaya tepki gösterdi. 

Polis, mahallede köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 18:32
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek Fem
  3. 10 sokak köpeğini zehirledi

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