1990'lı yıllarda Samoa'da hızla yayılan dev Afrika kara salyangozları, ekili alanlara zarar vermeye başlamıştı. Sorunu çözmek isteyen yetkililer, salyangozlarla beslenen Yeni Gine yassı solucanını adalara getirdi. Ancak "Platydemus manokwari" adı verilen bu canlı, yalnızca istilacı salyangozlarla beslenmekle kalmadı ve bölgenin doğal ekosisteminde beklenmedik sonuçlar ortaya çıktı.

SALYANGOZLARI YOK ETSİN DİYE GETİRDİLER

Yeni Gine yassı solucanı, salyangozları avlama yeteneği nedeniyle biyolojik mücadelede kullanılabilecek bir tür olarak görülüyordu. Samoa'nın Savai'i Adası'na 1996-1998 yılları arasında ve 2001'de bu canlıların getirildiği bilimsel araştırmalarla belgelendi. Upolu Adası'nda da 1990'ların sonlarına doğru aynı türün bulunduğu tespit edildi.

Fakat bu yırtıcı solucanların önemli bir özelliği göz ardı edilmişti. Tek bir salyangoz türüyle beslenmeyen canlılar, karşılarına çıkan farklı yerel türleri de avlayabiliyordu.

Üstelik yalnızca toprak üzerinde hareket etmiyor, bitkilere ve ağaçlara da tırmanabiliyorlardı. Böylece ağaçların üzerinde yaşayan ve daha önce bu tür bir avcıyla karşılaşmamış yerel salyangozlar da tehlike altına girdi.

ADALARA ÖZGÜ SALYANGOZLAR YOK OLMAYA BAŞLADI

Yassı solucanların yayılmasıyla birlikte Samoa'daki bazı yerel kara salyangozlarının sayısında ciddi düşüşler gözlendi. Özellikle yalnızca belirli adalarda yaşayan türler, yeni yırtıcılara karşı doğal savunma mekanizmalarına sahip olmadıkları için büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi de Yeni Gine yassı solucanını Pasifik adalarındaki yerel salyangoz türleri için önemli bir tehdit olarak tanımlıyor. Bilimsel çalışmalar, bu canlıların bazı türlerin azalmasında ve yok oluşunda etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Bununla birlikte uzmanlar, Samoa'daki bütün salyangoz kayıplarının yalnızca yassı solucanlardan kaynaklanmadığını belirtiyor. Yaşam alanlarının değişmesi ve diğer çevresel etkenler de bazı türlerin azalmasında rol oynuyor.

Benzer yöntemlerin uygulandığı başka Pasifik adalarında da istilacı salyangozları kontrol altına almak için getirilen yırtıcı türlerin yerel canlılara zarar verdiği görüldü. Samoa'da yaşananlar, doğaya yeni bir tür bırakılarak yapılan mücadelenin beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.