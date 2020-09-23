Vicdansız Batı'nın polisi

Sözde medeni Batı’da gün geçmiyor ki polisin bir şiddet olayı gündeme düşmesin... Türkiye’deki teröristlerin provokasyonlarında polisin biber gazı kullanmasını bile eleştiren iki yüzlü Batılı ülkeler, kendi güvenlik teşkilatlarındaki şiddet ve zorbalığı görmezden geliyor. Dün Batı’nın insanlıktan yoksun olduğunu kanıtlayan iki örnek daha yaşandı. ABD’nin Utah eyaletinde polisin otizmli bir çocuğu vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Utah’a bağlı Salt Lake kentinde ikamet eden 13 yaşındaki otizmli Linden’ın avukatı Zach Weyher, vicdansız olayın görüntülerini paylaştı. Çocuğun annesi Golda Barton’ın, 4 Eylül akşamı 911 acil yardım hattını arayıp kriz girişimi yetkililerinden, ruh hali bozulan oğlunun tedavi için hastaneye götürülmesi konusunda yardım istediğini söyleyen Weyher, ancak gelen polislerin otizmli çocuğu defalarca kurşunladığını belirtti. Avukat Weyher, polislerin vur- duğu çocuğun hayatta kaldığını ancak kırılan kemikleri olduğunu ve organlarının hasar gördüğünü dile getirdi. Hastanede tedavisi süren çocuğun “hayatta kaldığı için şanslı” olduğunu söyleyen Weyher, “Ne olursa olsun bu 13 yaşındaki silahsız bir çocuk. Polis, cezai bir suç nedeniyle değil, akıl sağlığı için arandı” diyerek polisin şiddetini kınadı.

Alman polisine 'Terörist' tepkisi

Almanya’da da ABD’ye benzer bir insanlık dışı bir görüntü kaydedildi. Wuppertal kentinde polisin görme engelli bir adama uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyadaki görüntülerde, çok sayıda polisin, Wuppertal şehri merkezinde, görme engelli bir kişiyi sert bir şekilde kelepçelediği görülüyor. Gözaltına alınan görme engelli, canı yandığı için çığlıklar attı. Görüntülerde, polisin çekim yapanları tehdit ettiği de görülüyor. Sosyal medyada insanlar, “Bu nasıl hastalıklı bir sistem”, “Teröristler üniforma giymiş” dediler.