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Vicdansız anneden pes dedirtecek hareket!

İstanbul Fatih’te bir restoranda gözüne kestirdiği telefonu 5 yaşlarındaki oğluna çaldırarak cebine koyan bir anne, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Annenin çocuğuna hırsızlık yaptırması ise 'pes artık' dedirtti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:30
Vicdansız anneden pes dedirtecek hareket!

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih'te bulunan bir restoranda meydana geldi. Çocuklarla birlikte restorana gelen 3 kişi sipariş vererek masaya oturdu. Masanın yanında şarjda telefon olduğunu gören hırsızlar, kararını değiştirerek verdikleri siparişin paket yapılmasını istedi. Sipariş paket yapıldığı sırada, annesi olduğu iddia edilen kadın, 5 yaşlarındaki çocuğunun yakasından çekerek telefonu almasını istedi. Ailenin kalktığı masaya birisinin oturacağı sırada çocuk, çalışanların dalgınlığından faydalanıp telefonu şarjdan çıkararak annesinin cebine koydu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANMAYA DEVAM ETTİLER

Telefonu cebinde saklayan anne bir süre daha restoran içinde dolanarak siparişlerin paket yapılmasını bekledi. Kadının kucağındaki bebeğiyle hiçbir şey olmamış gibi dükkan içerisindeki rahat tavırları 'pes artık' dedirtti. Paketleme işlemi bittikten sonra aldıkları yiyeceğin parasını ödeyen hırsızlar, hızlı bir şekilde iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANNENİN ÇOCUĞUNA HIRSIZLIK YAPTIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin çocuklarla birlikte restoran geldiği, sonrasında sipariş vererek masaya oturduğu ardından da geri kalkıp siparişlerinin paket yapılmasını istedikleri görülüyor. Kadın yanında bulunan çocuğuna cep telefonunu çaldırdığı ve cebine koydurduğu, sonrasında ise dükkandan ayrıldıkları görülüyor.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:30
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