Yaşam Vicdanlarla böyle oynuyorlar! Sonda tüpüne meyve suyu doldurmuş
Yaşam

Vicdanlarla böyle oynuyorlar! Sonda tüpüne meyve suyu doldurmuş

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana’da hasta gibi davranarak vatandaşların duygularını istismar eden bir dilencinin sonda tüpüne meyve suyu doldurduğu ortaya çıktı.

Adana’da vatandaşların vicdanıyla oynayan bir dilencilik yöntemi zabıta ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi D-400 kara yolunda bir kişinin elinde sonda tüpüyle hasta numarası yaparak dilencilik yaptığı belirlendi. Bir süre takip edilen dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan dilencinin kullandığı sonda tüpünün içerisine koyduğu sıvının ise meyve suyu olduğu ortaya çıktı. Dilenciye 5326 sayılı Kanun'un 33/1 maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı.

