165 kız çocuğu mezarda CHP’liler dansta: 8 Mart utanmazlığı

Hizmetin uğramadığı, yolsuzluk iddialarının ise ayyuka çıktığı CHP belediyelerinde skandallar bitmiyor. Ortadoğu kan gölüne dönmüş, küresel şer odakları masum yavruların üzerine füzeler yağdırırken; CHP zihniyeti bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Milletin değerlerinden kopuk, mazlumun feryadına sağır kalan bu anlayış; dünyanın gözü önünde 165 çocuğun katledilmesini görmezden gelerek "vur patlasın çal oynasın" moduna girdi. İşte vicdanları yaralayan o tablo

Başını CHP'li belediyelerin çektiği o malum zihniyet, İslam coğrafyasında bebekler katledilirken yine bildik duyarsızlığına imza attı. İran’da ABD ve İsrail füzeleriyle 165 kız çocuğu hayattan koparılmışken, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu bando eşliğinde göbek atarak "8 Mart" kutlaması yaptı.

Dünya, 28 Şubat 2026 tarihinde İran’ın Minab kentinden gelen kara haberle sarsıldı. ABD ve katil İsrail’in "şer ittifakı" tarafından düzenlenen hava saldırısında, Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu doğrudan füzelerin hedefi oldu.

CHP ZİHNİYETİ YİNE SINIFTA KALDI

Hiçbir askeri vasfı olmayan, sadece eğitim gören masum yavruların bulunduğu okulda tam 165 kız çocuğu parçalanarak şehit edildi. Trump’ın "İyilik yaptık" diyerek savunduğu bu vahşet, tüm dünyada lanetlenirken Türkiye’deki CHP zihniyeti yine sınıfta kaldı.

Kendi belediyelerinde çöp dağları yükselirken, halk hizmet beklerken ve yolsuzluk iddiaları her yanı sarmışken; CHP’li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 8 Mart bahanesiyle sokak ortasında bando eşliğinde dans etti.

Minab’da toprağa verilen 165 küçük fidanın acısı henüz çok tazeyken sergilenen bu "eğlence" trafiği, bu zihniyetin milletin acısına ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Vatandaşlar sosyal medyada, "Dünya yanarken, sabiler katledilirken bu neyin neşesi?" diyerek CHP’li başkana ve partisine tokat gibi bir tepki gösterdi.

