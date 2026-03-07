  • İSTANBUL
Azerbaycan üzerinden provokasyon! DMM'den vatandaşlara uyarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan’a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun bu kardeşliğe zarar verebilecek maksadını aşan söylemlere, dezenformasyonlara ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması; kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." açıklaması yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan’a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.

Sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan, sadece bugün değil geçmişte de birçok kez karşı karşıya kaldığı sınamalardan başarıyla çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderler seviyesinde öncülük ettiği ikili ilişkiler, her düzeyde “Tek Millet, İki Devlet” şiarıyla yürütülmektedir.

Kamuoyunun bu kardeşliğe zarar verebilecek maksadını aşan söylemlere, dezenformasyonlara ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması; kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.

 

Abd acıkladı yutmayın

İran dronlarını kopyaladık deyip acıklama yaparken mossart ve ıfb müslümanları bu kopyalama ile, birbirine düşürme cabasında.
