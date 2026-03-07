  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 bin 668 sivil hedef bombalamışlar Çocuk katilleri tescillendi Suça bulaşan CHP’lilerde hep aynı taktik: Tanju Özcan’a ‘Atatürkçü’ zırhı Kaçakçılara geçit yok! Türkiye’nin tarihi mirası sınırda kurtarıldı: Sikke ve figürler İtalya’ya kaçırılmak üzereyken Çeşme’de yakalandı! Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru Siyonist CNN International’dan yeni küstahlık! CNN, Türkiye’nin Güneydoğusunu 'Kürdistan' olarak gösterdi! İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!” Utanmadan İran’a şart koştu Haydut Trump’tan adil olma dersleri Trump İran’da Hayal Kurarken İsrail’de Rejim Çatırdıyor! Kürsüde 28 Şubat hortladı! CHP’li vekilden islami değerlere alçak saldırı Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!
Dünya Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık
Dünya

Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık

Venezuela’daki darbe girişimlerinden ve eşkıyalıklarından tanıdığımız Trump, terör devleti İsrail ile omuz omuza vererek İran’a düzenledikleri alçak saldırıları savundu; sivil altyapıyı yok edip halkın iletişimini kesmeyi "dünyaya hizmet" gibi sunarak akla ziyan bir skandala imza attı.

Küresel zorbalığın ve sinsi planların merkezi haline gelen Beyaz Saray’da, "Sarı Şeytan" lakaplı Donald Trump’tan bölgeyi ateşe veren yeni bir küstahlık geldi. Tıpkı Venezuela’da denediği eşkıyalık senaryolarını şimdi de Ortadoğu’da sahneleyen Trump, terör devleti İsrail ile kurduğu kirli ittifakın kanlı sonuçlarını "iyilik" olarak pazarlamaya kalktı. İşte o akla ziyan açıklamalar

Dünyayı kendi oyun sahası, milletlerin egemenliğini ise ayak bağı olarak gören Donald Trump, İran’daki yıkımın ardından yine o bildik küstah tavrıyla kameralar karşısına geçti. Terör devleti İsrail ile kurdukları şer ittifakı üzerinden bölgeye ölüm yağdıran Trump, gerçekleştirdikleri hava harekatını "Nükleer silahı engelledik" bahanesiyle meşrulaştırmaya çalıştı. "İran’ı vurarark dünyaya iyilik yaptık" diyen Trump, aslında bölgedeki Amerikan-İsrail vahşetini itiraf etmiş oldu.

İran halkının dünyayla irtibatını kesen saldırıları bir başarı hikayesi gibi anlatan Trump, "Haberleşme sistemlerini yok ettik, şimdi nasıl iletişim kuruyorlar bilmiyorum" diyerek sivil altyapının kasten hedef alındığını da tescillemiş oldu. Bölgedeki kaosu "iyilik" olarak tanımlayan bu açıklamalar, Washington’ın barış değil, mutlak yıkım peşinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İşte Donald Trump’ın yaptığı açıklama:

"İran'da çok iyi gidiyoruz. Nükleer silaha erişmelerine çok az kalmıştı. Bunu yapmak zorundaydık. İran'a vurarak dünyaya iyilik yaptık. İran’ın haberleşme ve telekomünikasyon sistemleri yok edildi. Şimdi nasıl iletişim kuruyorlar bilmiyorum. Herhalde bir yolunu bulacaklardır"

İran'dan son dakika Irak açıklaması: Vurduk!
İran'dan son dakika Irak açıklaması: Vurduk!

Dünya

İran'dan son dakika Irak açıklaması: Vurduk!

Trump İran’da Hayal Kurarken İsrail’de Rejim Çatırdıyor!
Trump İran’da Hayal Kurarken İsrail’de Rejim Çatırdıyor!

Gündem

Trump İran’da Hayal Kurarken İsrail’de Rejim Çatırdıyor!

Utanmadan İran’a şart koştu Haydut Trump’tan adil olma dersleri
Utanmadan İran’a şart koştu Haydut Trump’tan adil olma dersleri

Dünya

Utanmadan İran’a şart koştu Haydut Trump’tan adil olma dersleri

ABD halkı İran'la savaş istemiyor
ABD halkı İran'la savaş istemiyor

Dünya

ABD halkı İran'la savaş istemiyor

İran’da Ekonomik Savaş: Borsa Süresiz Kapatıldı!
İran’da Ekonomik Savaş: Borsa Süresiz Kapatıldı!

Gündem

İran’da Ekonomik Savaş: Borsa Süresiz Kapatıldı!

Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Dünya

Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

İran’dan dünyaya ‘kırmızı çizgi’ resti: Tüm ABD ve İsrail üsleri meşru hedefimizdir
İran’dan dünyaya ‘kırmızı çizgi’ resti: Tüm ABD ve İsrail üsleri meşru hedefimizdir

Dünya

İran’dan dünyaya ‘kırmızı çizgi’ resti: Tüm ABD ve İsrail üsleri meşru hedefimizdir

2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe
2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe

Gündem

2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe

Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün
Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün

Gündem

Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün

İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama
İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama

Dünya

İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandas

Dünyada dur diyecek bir babayiğit yok mu dünyayı sahipsiz sanıyor katil abd

Senin butun kasetlerini netanyahu trump ölünce

Medyaya verip yine rezil edecek. Senistediğin kadar kasetlerden kendini korusanda trump torunların utancdan ıssız adaya kacacaklar. Hiçolmazsa şimdi durda insanlar seni bagışlasın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23