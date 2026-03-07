Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık

Küresel zorbalığın ve sinsi planların merkezi haline gelen Beyaz Saray’da, "Sarı Şeytan" lakaplı Donald Trump’tan bölgeyi ateşe veren yeni bir küstahlık geldi. Tıpkı Venezuela’da denediği eşkıyalık senaryolarını şimdi de Ortadoğu’da sahneleyen Trump, terör devleti İsrail ile kurduğu kirli ittifakın kanlı sonuçlarını "iyilik" olarak pazarlamaya kalktı. İşte o akla ziyan açıklamalar

Dünyayı kendi oyun sahası, milletlerin egemenliğini ise ayak bağı olarak gören Donald Trump, İran’daki yıkımın ardından yine o bildik küstah tavrıyla kameralar karşısına geçti. Terör devleti İsrail ile kurdukları şer ittifakı üzerinden bölgeye ölüm yağdıran Trump, gerçekleştirdikleri hava harekatını "Nükleer silahı engelledik" bahanesiyle meşrulaştırmaya çalıştı. "İran’ı vurarark dünyaya iyilik yaptık" diyen Trump, aslında bölgedeki Amerikan-İsrail vahşetini itiraf etmiş oldu.

İran halkının dünyayla irtibatını kesen saldırıları bir başarı hikayesi gibi anlatan Trump, "Haberleşme sistemlerini yok ettik, şimdi nasıl iletişim kuruyorlar bilmiyorum" diyerek sivil altyapının kasten hedef alındığını da tescillemiş oldu. Bölgedeki kaosu "iyilik" olarak tanımlayan bu açıklamalar, Washington’ın barış değil, mutlak yıkım peşinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İşte Donald Trump’ın yaptığı açıklama:

"İran'da çok iyi gidiyoruz. Nükleer silaha erişmelerine çok az kalmıştı. Bunu yapmak zorundaydık. İran'a vurarak dünyaya iyilik yaptık. İran’ın haberleşme ve telekomünikasyon sistemleri yok edildi. Şimdi nasıl iletişim kuruyorlar bilmiyorum. Herhalde bir yolunu bulacaklardır"