  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Askeri hedefler ve enerji altyapısı vuruldu Terör saldırısına füzeli cevap Toplumsal güven çöküyor! Peki sebebi ne? Uzman isim Akit'e anlattı: Dört ana damar koptu Bakanlık atamaları dikkat çekmişti... DMM'den "savaşa hazırlık" açıklaması! Hem ekonomiye hem geleceğe yatırım: Plastik poşet uygulaması meyve verdi 6 bin 668 sivil hedef bombalamışlar Çocuk katilleri tescillendi Suça bulaşan CHP’lilerde hep aynı taktik: Tanju Özcan’a ‘Atatürkçü’ zırhı Kaçakçılara geçit yok! Türkiye’nin tarihi mirası sınırda kurtarıldı: Sikke ve figürler İtalya’ya kaçırılmak üzereyken Çeşme’de yakalandı! Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru Siyonist CNN International’dan yeni küstahlık! CNN, Türkiye’nin Güneydoğusunu 'Kürdistan' olarak gösterdi! İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”
Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk"
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk"

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken BAE'den "İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduk" açıklaması yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ve savaş uçaklarının insansız hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

 

Açıklamada ayrıca vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sabah saatlerinden bu yana 7'nci kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.

2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe
2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe

Gündem

2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe

Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün
Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün

Gündem

Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün

İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama
İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama

Dünya

İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama

Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık
Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık

Dünya

Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23