Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ve savaş uçaklarının insansız hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sabah saatlerinden bu yana 7'nci kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.