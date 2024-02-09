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Gündem Vicdanları yaralayan karar! Dayakçı ve namaz kılan teğmenlere aynı muamele
Gündem

Vicdanları yaralayan karar! Dayakçı ve namaz kılan teğmenlere aynı muamele

Yeniakit Publisher
2024-02-09 18:19:00 -
Vicdanları yaralayan karar! Dayakçı ve namaz kılan teğmenlere aynı muamele

uzla Piyade Okulu'nda teğmenlerin yakasına Atatürk rozeti takmama iddiasıyla başlayan ve 2 subayın darp edilmesiyle sonuçlanan olayla ilgili tartışmalara neden olacak bir karar çıktı.

Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenlerin yakasına Atatürk fotoğrafı takmadığı iddiası sonrası teğmenlerin Kemalist teğmenler tarafından darp edilmesiyle başlayan olayla ilgili karar çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, dayakçı teğmenler ile namaz kılan teğmenleri aynı kefeye koyarak vicdanları yaralayan bir karar aldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından, Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da meydana gelen olaya karışan personel hakkında, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildiği açıklandı.

Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakanlık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin kurucusu ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir" denildi.
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Olaya ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçlerin işletileceği belirtilerek, "Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetleri'mizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Türkiyem

Kime güveneceğiz

Vatan bayrak ezanmı?

Atatürk rozetimi ? yoksa Türk bayragımı takar asker yakasına. ATATÜRK KURDUGU Parti yok olurken bunlar neyin derdinde. Bu işte mossad ve iran parmagı var iyi arastirın özel ilişkilerinide. İranı in devleti icimize din diye sokanlar şia ları koruyan kollayanlar lanetli mezhebi bile isteye ehli sünneti bozup işte sudan sebeble, şehitlik makamlarını unutturup rozetle ugraştiranlar asıl iran tuzak kuruyorken mossad da irana yardım ettigini sagır sultan bilirken ta bizim kışlaya kadar girtirten o siyasilerin cehennem ateşini bu dünyada görerek bile istwye ehli sunnetin peygambet ocagını ataturkle rezil rusva ancak iranın işi. Ah her sakallıyi müslüman zannettiren siyasiler siz kolay kolay ölemezsiniz.
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