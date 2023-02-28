Vicdanın mı kurudu Ersan Şen? Sözde gündem değerlendirirken müteahhitlere böyle mesaj gönderiyor!

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Avukat Ersan Şen, Habertürk TV canlı yayınında, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhitleri savundu.

Alkollü araç kullanırken 3 kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes'in kısa sürede tahliye olmasını sağlayan Ersan Şen, şimdi de televizyon televizyon dolaşarak, sözde gündem yorumlarken, sorumsuz müteahhitlere, "Sizi serbest bıraktırırım" mesajı yolluyor.

Vicdanın mı kurudu?

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ersan Şen, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketine ilişkin sözde değerlendirmesinde vicdanını rafa kaldırarak, müteahhitleri şöyle aklamaya çalıştı:

99'dan önce yapılan binalarda sorun var, 99'dan sonra yapılanlarda sorun yok. Net iki soru soru: Kardeşim, kaç yapı kayıt belgesi verildi? Bunların durumu nasıl, kaç insan hayatını kaybetti? Bunu bir açıklayın.

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İki, 99'dan sonrakilerde sorun yoksa, bu kadar müteahhit tutuklandı. Bunlar 99'dan önceki yapılardan sorumlu olsalar, o dönem takriben 14-15 yaşlarındaydılar. Bu da mümkün değil. O zaman bu tutuklanan müteahhitler hangi binaların müteahhitleri?