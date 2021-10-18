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Eğitim VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvuruları ne zaman?
Eğitim

VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvuruları ne zaman?

VGM burs başvuru ekranı | Yükseköğrenim öğrencileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna ne zaman nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, VGM bursunu kimler alamaz? VGM üniversite öğrencisi burs başvurusu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 13:33:00 -
VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvuruları ne zaman?

Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi, eğitim hayatlarında maddi destek alabilmek için burs başvurularını araştırıyor. Bilindiği gibi her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü onlarca öğrenciye burs veriyor. Peki, VGM bursu başvuruları ne zaman? VGM üniversite öğrencisi burs başvurusu başladı mı?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvuruları ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini açıkladı. VGM'den yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen Yükseköğrenim Bursları ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de alınmaya başladı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvurular VGM web sitesi üzerinden yapılacak.

Kimler VGM bursu alamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

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