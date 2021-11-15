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Eğitim VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekran
Eğitim

VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekran

VGM burs sonucu sorgula | Vakıflar Genel Müdürlüğü hem ortaöğretim hem de yükseköğretim öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. 15-30 Ekim tarihlerinde burs başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, VGM ortaöğretim burs sonucu nereden nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:48:00 -
VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekran

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl onlarca kişiye bu imkanı sağlıyor. VGM ortaöğretim burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru yapan öğrenciler ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman nereden açıklanacak?

VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekran

VGM ortaöğretim burs başvuruları 30 Ekim’de sona erdi. Ortaöğretim öğrencilerine 2021-2022 eğitim öğretim yılında her ay 100 lira ödeme yapılacak. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Sonuçlar VGM web sitesinden yayımlanacak. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM sonuçları açıklandı mı?
2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM sonuçları açıklandı mı?

Eğitim

2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM sonuçları açıklandı mı?

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