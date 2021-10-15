Eğitim hayatı boyunca pek çok öğrenci az da olsa burs almayı arzu ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü her sene onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. VGM ortaöğrenim bursu için başvuru yapmak isteyenler ise nereden nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor.

VGM ortaöğrenim burs başvurusu başladı mı VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM'den yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen Yükseköğrenim Bursları ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim Cuma günü başladı. Başvuru işlemleri 30 Ekim 2021’de sona erecek.

VGM burs başvuruları “burs.vgm.gov.tr” web sitesi üzerinden online olarak yapılıyor.

Kimler VGM bursu alamaz?

Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar

Özel okullarda eğitim alanlar

Örgün eğitim almayanlar

Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçenler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar

Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar