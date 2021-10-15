  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim VGM ortaöğrenim burs başvurusu başladı mı VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

VGM ortaöğrenim burs başvurusu başladı mı VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvuru sayfası | Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine burs veriyor. Ortaöğretim öğrencileri VGM burs başvurularının nasıl nereden ne zamana kadar yapılabileceğini araştırıyor. Peki, VGM bursu başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:53:00 -
VGM ortaöğrenim burs başvurusu başladı mı VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Eğitim hayatı boyunca pek çok öğrenci az da olsa burs almayı arzu ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü her sene onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. VGM ortaöğrenim bursu için başvuru yapmak isteyenler ise nereden nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor.

VGM ortaöğrenim burs başvurusu başladı mı VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM'den yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen Yükseköğrenim Bursları ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim Cuma günü başladı. Başvuru işlemleri 30 Ekim 2021’de sona erecek.

VGM burs başvuruları “burs.vgm.gov.tr” web sitesi üzerinden online olarak yapılıyor.

Kimler VGM bursu alamaz?

Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar

Özel okullarda eğitim alanlar

Örgün eğitim almayanlar

Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçenler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar

Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar

İBB burs ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne zaman yatacak?
İBB burs ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne zaman yatacak?

Eğitim

İBB burs ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne zaman yatacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü hain komutandan şehitlere ihanet! Bulunmalarına engel olacak
Gündem

FETÖ'cü hain komutandan şehitlere ihanet! Bulunmalarına engel olacak

Eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren’in, 2015’te 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının araştırılmasını engellediği ..
Polisi sürükleyerek kaçan kişi bakın kim çıktı!
Gündem

Polisi sürükleyerek kaçan kişi bakın kim çıktı!

Kocaeli'de trafik polisini 30 metre sürükleyerek kayıplara karışan 06 CHP 50 plakalı otomobilin CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan..
IMF de ‘yüzde 9’ dedi
Ekonomi

IMF de ‘yüzde 9’ dedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Ekim 2021 sayısını ‘Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay