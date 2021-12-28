Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği VGM bursu sonuçları açıklandı. Burs hakkı kazananlar ise ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, VGM bursu ne zaman hangi gün ödenir? VGM bursu kaç aylık ödenecek?

VGM bursu ne zaman yatacak? VGM bursu bu hafta yatacak mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları 1-15 Kasım tarihlerinde alındı. VGM burs sonuçları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesinden burs başvuru sonuçlarını sorgulamanız mümkün.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödenecek. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapılacak.

Burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

Yapılan açıklamada, “Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır” ifadeleri kullanıldı.