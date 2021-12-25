Vakıflar Genel Müdürlüğü her sene ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs sağlıyor. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Peki, VGM bursu ne kadar?

VGM bursu ne kadar? VGM bursu ne zaman nereye yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları 1-15 Kasım tarihlerinde alındı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Merakla beklenen VGM burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesinden burs başvuru sonuçlarını sorgulamanız mümkün.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödenecek. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapılacak.

Burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.