VGM burs sorgulama | VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları nereden öğrenilir? Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. VGM burs başvurusunda bulunanlar ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. VGM burs başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sorgulama | VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı?
Ortaöğretim burs başvuruları 15 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen sonuçlar ise ilan edildi. VGM ortaöğretim burs başvuru sonucunu 'burs.vgm.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numaranızla öğrenebilirsiniz.
VGM ortaöğretim burs miktarı aylık 100 lira. Yükseköğretim burs miktarı ise 400 TL olarak ödenecek. Yabancı uyruklu yükseköğretim öğrencilerine ise aylık 600 TL ödenecek.