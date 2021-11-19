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Eğitim VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 2021 VGM ortaöğretim üniversite burs sonuçları
Eğitim

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 2021 VGM ortaöğretim üniversite burs sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. VGM 2021 burs sonuçları aramasında KYK sonuçlarının açıklanması ile hız kazanmıştı. Beklenen haber geldi. VGM burs sonuçları açıklandı! Peki, VGM 2021 burs sonucu nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:22:00 - 2021-11-19 11:22:38
VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 2021 VGM ortaöğretim üniversite burs sonuçları

2021 VGM burs başvurusu yapan ortaöğrenim ve yükseköğretim öğrencileri sonuçlar için geri sayıma geçti. VGM ortaöğrenim Burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında, VGM üniversite burs başvuru tarihi ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alındı. 2021 VGM burs başvurusunda bulunan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 2022 VGM burs sonuçlarını sorgulamaya başladı. 

Geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili kurumdan bir açıklama gelmiş ve KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme işlemlerine başlanacağı belirtilmişti. Öte yandan yine geçtiğimiz haftalarda KYK sonuçlarının açıklanması ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

2021 VGM ortaöğretim üniversite burs sonuçları açıklandı mı?

VGM ortaöğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Ancak konu hakkında açıklama henüz gelmedi. VGM burs sonuçları KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasından sonra erişime açılacak. VGM burs sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

2021 VGM bursu ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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