VGM burs sonuçları açıklandı mı 2021 2022 VGB bursu ne zaman açıklanacak? VGM bursu hangi aylarda veriliyor?

VGM burs sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 - 2022 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alındı. 2021-2022 eğitim yılında yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler için VGM burs başvuruları 1-15 Kasım 2021 tarihleri arasında tamamlandı. 2021 2022 VGM burs başvurusunda bulunan öğrenciler KYK burs kredi sonuçlarının açıklanmasından sonra VGM burs sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor.

VGM burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı 2021, ne zaman açıklanacak? VGM Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM bursu verilmiyor. Bu nedenle VGM burs sonuçları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulacak.

2021 VGM burs ücreti ne kadar?

2021 - 2022 öğretim döneminde VGM burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikler her eğitim döneminde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle, 2021 – 2022 eğitim yılında aylık 400,00 TL burs verilecek.

VGM busu nereden alınacak?

VGM burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.