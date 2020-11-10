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Eğitim VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM ortaöğretim ve yükseköğrenim burs başvuruları tamamlandı. Binlerce kişinin gözü Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. VGM burs başvurularının sonuç tarihi hakkında aramalar devam ediyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:36:00 -
VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Burs başvurularının sona ermesi üzerine sonuçlarının açıklanma tarihi araştırmaları başladı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2020-2021 eğitim yılı burs başvuruları açıklaması

VGM'nin yaptığı açıklamaya göre 2020 – 2021 eğitim yılı burs başvuruları sona ererken Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam ettiği belirtildi.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacağı da ifade edildi.

Başvuru sonuçları VGM’nin internet sitesi üzerinden açıklanacağı belirtilirken konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

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