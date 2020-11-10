VGM burs sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Burs başvurularının sona ermesi üzerine sonuçlarının açıklanma tarihi araştırmaları başladı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2020-2021 eğitim yılı burs başvuruları açıklaması

VGM'nin yaptığı açıklamaya göre 2020 – 2021 eğitim yılı burs başvuruları sona ererken Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam ettiği belirtildi.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacağı da ifade edildi.

Başvuru sonuçları VGM’nin internet sitesi üzerinden açıklanacağı belirtilirken konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi.