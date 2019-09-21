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VGM burs başvurusu nasıl nereden yapılır? | VGM burs başvurusu son gün ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı ve birçok öğrenci merakla VGM burs başvuru koşullarını araştırıyor. Ekonomilerine büyük destek sağlayacak VGM burslarına başvurular VGM internet sitesi üzerinden alınacak. Peki, VGM burs başvurusu nasıl nereden yapılır? VGM burs başvurusu son gün ne zaman? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:55
VGM burs başvurusu nasıl nereden yapılır? | VGM burs başvurusu son gün ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı ve birçok öğrenci merakla VGM burs başvuru koşullarını araştırıyor. Ekonomilerine büyük destek sağlayacak VGM burslarına başvurular VGM internet sitesi üzerinden alınacak. Peki, VGM burs başvurusu nasıl nereden yapılır? VGM burs başvurusu son gün ne zaman? İşte detaylar...

VGM burs başvurusu son gün ne zaman?

Ortaöğrenim (İlkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 9 Ekim’de sona erecek.

Yükseköğrenim burs başvuruları 30 Ekim’de sona erecek.

VGM burs başvurusu nasıl nereden yapılır?

Ortaöğrenim burs başvuruları her yıl eğitim döneminin başladığı tarihte başlar ve 1 ay boyunca devam eder. 2019 - 2020 VGM ortaöğretim burs başvuru tarihi 9 Eylül 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğrenim burs başvuruları ise her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır. Her iki bursun başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınır.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

VGM burs başvuru şartları neler?

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.

Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Başvuru süreleri içerisinde tekrar tekrar başvuru formuna girerek beyan edilen bilgileri güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.

Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde talep edilen belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmemesi gerekmekte olup aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.

Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir.  Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.

VGM burs parası ne kadar?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00TL burs verilmektedir.

Burslar nasıl ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:55
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