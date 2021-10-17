VGM burs başvurusu nasıl nerden yapılır? VGM ortaöğretim burs başvurusu ekranı 2021 2022

2021 VGM burs başvurusu nereden yapılacak? 2021 VGM burs başvurusu nasıl yapılacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

2021 VGM burs başvurusu nasıl yapılacak?

VGM burs başvurularının sorunsuz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir. Anne ve/veya babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere öncelik verilen eğitim yardımlarımızdan anasınıfında, özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde ortaöğrenim bursu alan kardeşi olan öğrenciler, Kamu Kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Durumu ortaöğrenim bursu almaya engel öğrenciler başvuru yapsalar dahi başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı unutulmamalıdır.

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi önemlidir.

VGM burs başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

VGM burs bBaşvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri yapılarak gerekmesi halinde sizlerden belge talep edilerek değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Başvuru süreleri içerisinde tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda beyan edilen bilgilerin güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.

VGM burs başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.

VGM burs başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir. VGM burs başvuru ekranı için tıklayın