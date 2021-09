VGM burs başvurusu 2021 VGM burs ne zaman başlayacak 2021? | 2021 VGM burs başvuru tarihi

2021 VGB burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-20220 eğitim burs başvuruları üniversite kayıtlarını yapan ya da yacak olan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. VGM burs başvuruları yani Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları belli olup olmadığı sorgulanmaya başlandı.

VGM bursu nedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM bursu kaç ay verilir?

VGM bursu ne kadar süreli verilir? Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM burs başvurusu ne zaman?

VGM Ortaöğrenim burs başvuruları her yıl eğitim döneminin başladığı tarihte başlar ve 1 ay boyunca devam eder. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır. Her iki bursun başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınır.

VGM bursu ne kadar 2021?

VGM burs ücreti ne kadar? Ortaöğretim öğrencilerinde eğitim Yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.

Yükseköğrenim öğrencilerinde Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 300,00 TL burs verilmektedir. yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan öğrencilere burs verilmemekte olup burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere burs almaya devam ettikleri sürelerde her eğitim döneminde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 600,00 TL burs verilmektedir. 2021-2022 burs miktarı henüz belli olmadı.

VGM bursu nasıl ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu tarihlerinin sonra ermesiyle birlikte VGM burs sonuçları açıklanacak. 2021 VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklama yapılmadı. Ancak VGM borç sonuçları KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra erişime açılmakta. Geçtiğimiz VGM burs sonuçları,ortaöğrenim başvuru sonuçları 20.11.2020 – 20.12.2020, yükseköğrenim başvuru sonuçları 30.12.2020 – 03.03.2021 ve yabancı uyruklu öğrenci başvuru sonuçları ise 18.01.2021 – 03.03.2021 tarihleri arasında VGM’nin internet sitesi üzerinden sorguya açılmıştı.

Kimler VGM bursu alamaz?

VGM bursu kimler alamaz? Kimler VGM bursu verilmez? KYK bursu alan VGM bursu alabilir mi? İşte VGM burs alacak olan kişilerin şartları:

KYK burs başvurusu yapan VGM bursuna başvurur mu?

Adaylar, hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.