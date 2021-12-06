VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? VGB ortaöğretim üniversite burs sonuçları!

2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs başvuru sonuçları merak edilmeye başlandı. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun cevabı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden geldi. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları 2021-2022!

2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor.VGM 2021 ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl yükseköğrenim burs sonuçları T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra; 1 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sitemizden ve aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

VGM burs ücreti ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM bursu ne zaman yatırılır?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.