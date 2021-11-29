VGM burs başvuru sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs başvuru sonuçları sorgula!

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak tamamlanmıştır. VGM Ortaöğrenim Burs Başvuruları 15 Ekim 2021- 30 Ekim 2021, VGM üniversite burs başvuruları ise 01 -15 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. VGM burs başvurularının sona ermesiyle birlikte VGM burs başvuru sonuçları da sorgulanmaya başlandı. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ortaöğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Ancak konu hakkında açıklama henüz gelmedi. VGM burs sonuçlarının 2021 KYK burs kredi sonuçlarının açıklanmasından sonra erişime açılması bekleniyor. VGM burs sonuçları sorgula sayfası için tıklayın

VGM 2021 burs ücreti ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.