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Vezirköprü yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Vezirköprü 2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Samsun’un Vezirköprü ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Vezirköprü seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Vezirköprü’de son durum ne? Vezirköprü yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Vezirköprü oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Vezirköprü’de son durum nedir? Atakum’da hangi parti önde? Vezirköprü yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Samsun Vezirköprü yerel seçim sonuçları...

31 Mart 2019 Pazar 03:58
Vezirköprü yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Vezirköprü 2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Samsun’un Vezirköprü ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Vezirköprü seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Vezirköprü’de son durum ne? Vezirköprü yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Vezirköprü oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Vezirköprü’de son durum nedir? Atakum’da hangi parti önde? Vezirköprü yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Samsun Vezirköprü yerel seçim sonuçları...

Vezirköprü partilerin oy oranları

Vezirköprü’nün seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Vezirköprü seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Vezirköprüyerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Vezirköprühangi parti en fazla oy aldı? Vezirköprübelediyesini kim kazandı? Vezirköprüseçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Vezirköprüyerel seçim sonuçları, Vezirköprü2019 yerel seçimsonuçları, Samsun Vezirköprüyerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Vezirköprüpartilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Vezirköprü belediye başkan adayları 2019

AK Parti Vezirköprübelediye başkan adayı İbrahim Sadık Edis

CHP Vezirköprübelediye başkan adayı Onur Bayburtlu

SP Vezirköprübelediye başkan adayı Fahreddin Kılıç

DSP Vezirköprübelediye başkan adayı Murat Arabacı

BTP Vezirköprübelediye başkan adayı Satılmış Gülhan

BBP Vezirköprübelediye başkan adayı Fatih Ay

Vezirköprü belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Vezirköprüyerel seçim sonuçlarına göre Vezirköprübelediyesini kim kazandı? Vezirköprübelediyesi hangi partiden? Vezirköprü31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Vezirköprühangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Vezirköprüilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Vezirköprüyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Vezirköprüseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Vezirköprüseçim sonuçlarını, Vezirköprü’de partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Vezirköprüyerel seçim sonuçları

AK Parti %68

MHP %23

CHP %4

Vezirköprü 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %66

CHP %13

MHP %9

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 03:58
  1. Bayburt
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Trabzon
  5. Tekirdağ
  6. Sakarya
  7. Ordu
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Kahramanmaraş
  11. Manisa
  12. Malatya
  13. Konya
  14. Kocaeli
  15. Kayseri
  16. İzmir
  17. İstanbul
  18. Mersin
  19. Hatay
  20. Gaziantep
  21. Eskişehir
  22. Erzurum
  23. Diyarbakır
  24. Denizli
  25. Bursa
  26. Balıkesir
  27. Aydın
  28. Antalya
  29. Ankara
  30. Adana
  31. Samsun Vezirköprü yerel seçim sonuçları
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  37. Vezirköprü Cumhur ittifakı oy oranı
  38. Vezirköprü Millet ittifakı oy oranı
  39. Vezirköprü Ak Parti oy oranı
  40. Vezirköprü CHP oy oranı
  41. Vezirköprü MHP oy oranı
  42. Vezirköprü İyi parti oy oranı

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