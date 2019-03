Vezirköprü yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Vezirköprü 2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Samsun’un Vezirköprü ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Vezirköprü seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Vezirköprü’de son durum ne? Vezirköprü yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Vezirköprü oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Vezirköprü’de son durum nedir? Atakum’da hangi parti önde? Vezirköprü yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Samsun Vezirköprü yerel seçim sonuçları...

Vezirköprü partilerin oy oranları

Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

Vezirköprü belediye başkan adayları 2019

AK Parti Vezirköprübelediye başkan adayı İbrahim Sadık Edis

CHP Vezirköprübelediye başkan adayı Onur Bayburtlu

SP Vezirköprübelediye başkan adayı Fahreddin Kılıç

DSP Vezirköprübelediye başkan adayı Murat Arabacı

BTP Vezirköprübelediye başkan adayı Satılmış Gülhan

BBP Vezirköprübelediye başkan adayı Fatih Ay

Vezirköprü belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Vezirköprüyerel seçim sonuçlarına göre Vezirköprübelediyesini kim kazandı? Vezirköprübelediyesi hangi partiden? Vezirköprü31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Vezirköprühangi parti ne kadar oy aldı?

2014 Vezirköprüyerel seçim sonuçları

AK Parti %68

MHP %23

CHP %4

Vezirköprü 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %66

CHP %13

MHP %9

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.