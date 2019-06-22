0553 313 94 23

Vezirköprü kanser taramasında birinci oldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesi, "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" projesinde tarama sayısında birinci oldu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:18
Vezirköprü kanser taramasında birinci oldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesi, "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" projesinde tarama sayısında birinci oldu.


Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" projesi Vezirköprü ilçesinde başarılı bir şekilde yürütülüyor. Kasım 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan projenin bu yıl da ilkokullar arasında gerçekleştirildiği ve yarışmaya Samsun il genelinde 146 farklı okuldan toplam 704 öğrencinin katıldığı ve bu sayede yaklaşık 4 bin kişinin kanser taramasının yapıldığı belirtildi.


Proje kapsamında 4 yıldır dereceye giren Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü, bu yıl da 4 ayda 1283 kişinin taramasını yaparak il genelinde 1. sırada yer aldı.


Yaklaşık 100 bin nüfus ve 140 mahallesi mevcut olan Vezirköprü’de hizmeti vatandaşın ayağına götürmek isteyen İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli en uzak mahallelere dahi gitti ve halkın kanser taramasını yerinde yaptı. Bu sayede tarama sayısını artıran Vezirköprü yarışmada birinci olurken halka da en iyi şekilde hizmet sunmuş oldu.


Meme kanseri, bağırsak kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarının yapıldığı bu projede diğer ilçelere açık ara fark atan Vezirköprü ilçesi Samsun’da protokolün katıldığı törende çok sayıda ödül aldı.


Bu projeye büyük katkısı olan Vezirköprü Habibfakı, Susuz, Karkucak, Firdevs Yılmaz, Mehmetpaşa, Narlısaray ve Boruk İlkokulları idareci ve öğretmenleri ile müdürlükte bir araya gelen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hacer Özaydın, halkı/öğrencileri bilinçlendirmek ve yönlendirmek adına bu okulların emeğinin büyük olduğunu söyledi. Özaydın, sosyal sorumluluklarından dolayı okul müdürlerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran: “ABD’nin herhangi bir tehdidine karşılık cevap vereceğiz”
    1. İran: “ABD’nin herhangi bir tehdidine..
    2. Yatırımcı rehberi (1)
    3. Maaşa zam ayı yaklaşıyor! Emekli..
    4. AK Parti’li Kayatürk, seçim..
    5. Diyarbakır’da çıkan kavgada bir avukat..
    6. Bakan Murat Kurum’dan, Sultanbeyli’ye..
    7. Şehir Plancısı Bayram Vardar:
    8. MTSO, Mersin ile Mısır arasında..
    9. İşte HDP sevici gazetecilerin övdüğü..
    10. 6.Nallıhan Foto Safari’de..
    11. Çeşme’de tatile seçim molası
    12. Beytüşşebaplı çocuklar artık terörden..
    13. Sahil güvenliğin şahin gözleri Kuzey..
    14. Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi..
    15. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    16. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    17. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    18. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    19. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    20. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    21. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    22. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    23. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    24. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    25. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    26. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    27. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    28. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    29. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    30. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!