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Gündem Vezirköprü İHL mezunları pilav gününde buluştu: İmam hatiplilerden birlik beraberlik mesajı
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Vezirköprü İHL mezunları pilav gününde buluştu: İmam hatiplilerden birlik beraberlik mesajı

Yeniakit Publisher
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Vezirköprü İHL mezunları pilav gününde buluştu: İmam hatiplilerden birlik beraberlik mesajı

Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği (VİHDER) tarafından düzenlenen geleneksel pilav günü programında yüzlerce imam hatip lisesi mezunu bir araya geldi. Etkinlikte, İslam ve ortak değerler çerçevesinde birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

Program, 1999 yılı İmam Hatip Lisesi mezunu ve Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Osmanlı Camii İmam Hatibi Abdullah Karacan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan VİHDER Başkanı Ahmet Korkmaz, birlik ve beraberlik mesajı vererek, camianın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Korkmaz, İslam toplumunda birlik ruhunun korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Daha sonra söz alan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise toplumun ortak değerler etrafında kenetlenmesi gerektiğini belirterek, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin herkesin ortak görevi olduğunu dile getirdi.
Program sonunda katılımcılar pilav ikramı eşliğinde sohbet ederek hasret giderirken, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür edildi.
Vezirköprü Kız Anadolu İmam Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, İmam Hatip Lisesi mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

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