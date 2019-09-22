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Veysel Kömürcü açıkladı! İşte FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği en büyük zarar

FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği zararı değerlendiren Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü, "FETÖ'nün ektiği fitne tohumu yeşerdi, yaptığı aşı tuttu artık bolca meyve veriyor." ifadelerini kullandı.

22 Eylül 2019 Pazar 15:45
Veysel Kömürcü açıkladı! İşte FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği en büyük zarar

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'ye verdiği en büyük zararı anlattı: "FETÖ'nün ektiği fitne tohumu yeşerdi, yaptığı aşı tuttu artık bolca meyve veriyor. FETÖ ile hiç ilişkisi olmamış, olmayan ama FETÖ zihniyetiyle yaşayan çoklar var artık."

"FETÖ'cülük bir kavram olarak toplumda yer etti." diyen Kömürcü, "FETÖ kirli bir zihniyeti yansıtan virüstü, tohumunu ekti. Bu topraklara atılan bu fitne tohumu yeşerdi, aşı tuttu, can buldu. Basit çıkar hesaplarına endekslenen bir karakteristik oluştu." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile birlikte bu karaktere sahip insan sayısının arttığına dikkat çeken Kömürcü, şunları söyledi:

"Hiç bir şekilde FETÖ ile alakası, bağlantısı, teması dahi olmayan insanlarımızda bile duruş davranış ve tavır olarak FETÖ'cüleşen bir hal ile bir zihniyetle yaşayan yığınlar var artık. Yiğitliğiyle nam salmış Türklük ve kadir kıymet bilmenin yüceltildiği Anadolu Kültüründen, arkadan iş çevirmenin, çakallığın maharet olduğu hale dönüştük."

'FETÖ aşısı tuttu'

"Zaten modernizm ile edepsizlik, fırlamalık fiyaka olmuş, edepli olmak, had bilmek, efendilik, çoktan pısırıklık olmuştu. FETÖ fitnesiyle, takiyyecilik, delikanlılığa galebe çaldı. Çünkü hedefe giden her yol mübahtı! Yalakalık, yardakçılık, yavşaklık omurgayı yendi.

Film fırıldak çevirme, mert olmaya tercih edilir oldu. Hırsızlık alın terinin yerine geçti. Alınteri diyen kaç cümle duyuyoruz artık?

Bu toprakların değerlerine ne oldu. İşte FETÖ'nün bu kadim topraklara, insanımıza, irfanımıza, en büyük zararı budur. Amaç için her şey mübah oldu. ‘Şavaş hiledir’ diye diye yamuldu insanımız."

‘P.ç zihniyetliler’ türedi

"Kazanmak için, yenmek için, öne çıkmak için, terfi için, el etek öpmek, değerlerden ödün vermek, yılışıklık, memnuniyetle mecburiyet oldu. Adam kayırma, kıvırma, makam mevki, menfaat için ruhunu satma maharet artık. Omurgasızlık, siyasette, ticarette, ailede, okulda, kamuda ve işte tarz oldu.

FETÖ ile temeli atılan zihniyetsizleştirme, yaşam tarzı artık, geniş kitleler tarafından kabul görüyor. Karakter, asalet, irade, şeref, haysiyet kavramları tweetlerde bile yok. Değerler eğitimi, kitaplardan öğretilir oldu. Yazık ki, yaşayarak, göre göre öğretilebilirdi ancak."

'FETÖ zihniyeti içimizde yaşıyor'

"Ziihniyet dönüşümü fiziksel dönüşüme kolayca evrilebilir bir şeydir. Zihniyet olarak dönmeleşmişleri, önüne konulan popülerin peşinden sürüklemek, gütmek, radikalleştirmek, taraftarlaştırmak, holiganlaştırmak, fanatikleştirmek, ahlaksızlaştırmak, escinselleştirmek gayet mümkün artık.

Zihniyet olarak hırsızlaşmışlara, çaldırmak, gaspettirmek, hak yedirmek, aldattırmak, her kılığa sokmak bir zaman sonra otomatikleşmiş, pratik bir davranış olur. Oldu. Zihniyet olarak basitleşmişlerden, adil davranmasını ummak, ilkeli bir duruş, hak hukuk beklemek mümkün mü?

FETÖ'nün ektiği fitne tohumu yeşerdi, yaptığı aşı tuttu artık, bolca meyve veriyor.

FETÖ ile hiç ilişkisi olmamış, olmayan ama FETÖ zihniyetiyle yaşayan çoklar var artık. Ve heryerdeler. FETÖ'cülerle mi mücadele? FETÖ'cülükle mi mücadele?

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 15:45
  1. FETÖ
  2. Anadolu Kültürü
  3. Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü
  4. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  5. fitne tohumu

YORUM YAZ

  • BÖYÜK TÜRKİYEBÖYÜK TÜRKİYE55 dk önce
    YALAN,İFTİRA,İNKAR.....BU AŞI CHPKKFETÖİİ TARAFINDAN ALINDI VE SOSYAL MEDYA DA ARTIK NE YAZARSAN SAHİ ZANNEDİYOR BU....
  • münafıklık din odumünafıklık din odu55 dk önce
    teşekkürler tercümanlığınıza, allah razı olsun ve müminleri ahir zamanın fitnesinden her şekil korusun..1400 senedir olacak diyorlardı, oldu, nasibimiz böyle imiş, bizi bldu..hasbiyallah tevekkel allah
  • hercaihercai1 sa önce
    Feto senin ve seni savunanlarin hepsini Allaha havale ediyorum, insallah yok olursunuz bu memleketten! 
  • NedimNedim1 sa önce
    Ne guzel yazmis.sizin gibiler cogalsin sesini cikarsin.universite hocalari konussun.ses versin.yolarda yuruyen ....lere meydanlar birakilmasin.
  • E.DE.D1 sa önce
    %100 söylediklerine katılıyorum.Etrafınıza bir bakın bu aşılanmış tiplerden çok göreceksiniz.Uyanık olmamız lazım.

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