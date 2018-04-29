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Veysel Eroğlu: Kanal Edirne'nin yüzde 95'i bitti

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "KanalEdirne'nin şu anda yüzde 95'i bitti. Bir köprü ve 100 metrelik alan kaldı. Onu da bu sene bitiriyoruz. Temmuz ayında hepsi bitmiş olacak. Eylül, ekim ayındaki taşkınlara hazır hale getirilecek." dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 15:54
Veysel Eroğlu: Kanal Edirne'nin yüzde 95'i bitti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, açılış ve temel atma törenleri için geldiği Tekirdağ'da  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de yaşanan su baskınlarının ve dere  taşkınlarının Kanal Edirne ile son bulacağını söyledi.

Dere ıslah çalışmalarına Edirne'nin yanı sıra Tekirdağ ve  Kırklareli'de de devam ettiklerini dile getiren Bakan Eroğlu, "Kanal Edirne'nin  şu anda yüzde 95'i bitti. Bir köprü ve 100 metrelik alan kaldı. Onu da bu sene  bitiriyoruz. Temmuz ayında hepsi bitmiş olacak. Eylül, ekim ayındaki taşkınlara  hazır hale getirilecek. Biz sadece Kanal Edirne değil pek çok dereyi ıslah  ediyoruz. Tekirdağ'da 57 derenin ıslahını yaptık. Hala inşaat devam ediyor.  Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 250 civarında derenin ıslahını yapmış  bulunuyoruz. Ergene'deki ıslahların da yüzde 96'sını bitirdik. Sonuna az kaldı."  diye konuştu.

Eroğlu, Meriç ve Tunca nehirlerinde yapılan ıslah çalışmalarıyla  taşkın sularının Edirne'nin alt kısımlarına aktarılacağını belirterek, özellikle  Edirne'de çok büyük taşkınlar olduğunu anımsattı.

Gerek Meriç Nehri'nde gerekse Tunca Nehri'nde büyük ıslah çalışmaları  yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, "Meriç ve Tunca nehir yatakları taşkın olduğunda  suyu taşıyamıyordu. Garaj civarından yeni bir kanal açarak 7 bin 800 metre  uzunluğunda kanalla fazla suları buradan Edirne'nin alt kısmına aktaracağız ve bu  da taşkınların azalmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"EDİRNE TURİZM CENNETİ HALİNE GELECEK"

"Kanal Edirne Projesi"nin taşkınların yanı sıra şehirdeki turizmi de  hareketlendireceğini anlatan Eroğlu, projenin 7 bin 700 metresinin bittiğini, 100  metre kaldığını aktardı.

Bakan Eroğlu, vatandaşların kanalın üzerine 5 köprü talep ettiğine,  bunların da 4'ünü bitirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir tane köprünün de inşaatı yapılıyor. O kanal hem taşkınları  önleyecek hem de yan tarafında çok güzel bir mesire alanı olacak. Edirne'nin  nefes alacağı muhteşem bir mekan, turizm cenneti haline gelecek. Ayrıca karşıdaki  arazileri sulayacak. İnşallah temmuz ayında kanalın açılması, köprünün inşaatı  bitecek. Bu yıl içerisinde kanalımıza su vermeye başlayacağız. Bu taşkın  mevsiminde muhtemelen artık kış aylarında ekim, kasım, aralık aylarında buradan  suyu verme imkanımız olacak. Bu daha önce projelerde olmayan, bizim yerinde  giderek ekiplerle birlikte düşündüğümüz büyük bir projeydi. Hayırlı olmasını  diliyorum."

"ŞU ANA KADAR 525 DEV BARAJ YAPTIK"

Ergene Nehri'ni temizleme çalışmalarında da sona gelindiğine işaret  eden Eroğlu, "Ergene ve yan kollarındaki ıslahları da bitireceğiz. Trakya'da çok  büyük çalışma yapıyoruz. Ergene projesinde Allah nasip ederse bu sene yüzde  80'ini önümüzdeki yıl da yüzde 100'ünü tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yarı kurak bir iklim bölgesinde olduğunu ve depolama  yapmadan yazın su vermenin mümkün olmadığını anlatan Bakan Eroğlu, şunları  kaydetti:

"Türkiye'de yağışlar kışın ve ilkbaharda yağıyor. Yaz aylarında yağış  olmuyor. Su ihtiyacı da yazın ortaya çıkıyor çünkü kışın sulama yok, yazın sulama  var. Depolama yapmadan yazın su vermek mümkün değil. İçme suyu, sanayi suyu ve  sulama suyu. Bunun için şu ana kadar 525 dev baraj yaptık. Ayrıca bin tane gölet  yaparak bir rekora imza attık.

Baraj inşaatlarında ilk 3'e giren bir ülkeyiz. Kendi öz kaynağımız,  kendi mühendisimiz, kendi müteahhidimiz ve kendi projemizle dünyanın en yüksek  barajlarını yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en yüksek barajı Deriner Barajı'dır.  Ondan sonra Yusufeli Barajı da ondan daha yüksek olacak."

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:54
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Edirne
  4. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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