Veysel Eroğlu: Çevrecilik lafla değil, icraatla olur

Yeni akit Ankara

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’yi suyla buluşturan eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Çevre alanındaki faaliyetlerin lafla değil, icraatla olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları ifade etti:

Küresel ısınmaya dikkat

“Hükümetlerimiz döneminde son 18 yılda çevre alanında muazzam yatırımlar ve reformlar gerçekleştirdik. Bizim icraatlarımız bütün vatandaşlarımızın takdirini toplamıştır. Çevre alanında muazzam yatırımlar gerçekleştirdik. Çevre denildiğinde ilk akla gelen hususlardan biri hiç şüphesiz küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. Bu manada küresel sıcaklığın 2 derecenin altında tutulması gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadele bütün Dünyanın ortak meselesidir. Türkiye iklim değişikliği ile mücadelede üzerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmiştir.”

Orman varlığı arttı

Ormancılık alanındaki faaliyetlere de değinen Prof. Dr. Eroğlu, şöyle devam ettki: “Ülkemiz ormancılık alanında çok büyük faaliyetler gerçekleştirmiştir. Son 18 yılda yaptığımız muazzam ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetleri neticesinde, Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olmuştur. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatmış olduğumuz ‘Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği’ ile Türkiye, Dünyaya örnek olacak ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 2003 yılında ülkemizin orman alanı 20,8 milyon hektar iken günümüzde bu alan 22,6 milyon hektara yükseltilmiştir. 2002 yılında 1,2 milyar m3 olan ağaç servetimiz 1,6 milyar m3’e yükselmiştir.”