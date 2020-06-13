Veysel Eroğlu Barajı ‘Bismillah’ dedi

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli projelerinden olan ve Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak illerini kapsayan Ilısu Barajı; yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı’nın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ilısu Barajı’ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir” cümlesi damgasını vurdu. Cumhurbaşkanının bu cümlesinin arkasında Türkiye’nin stratejik anlamda kazandığı önemli bir zaferin, 70 yıllık Ilısu Barajı’nın (Veysel Eroğlu Barajı) hikayesi yatıyor.

Cengiz İnşaat A.Ş. Su Yapıları Direktörü İbrahim Yavrucu, “Sürecin içinde olan bir kişi olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki bu proje, sıradan bir baraj inşaatı değildir. İşçisinden mühendisine, konsorsiyum ortaklarından devletin en tepesindeki isme kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir başarı hikayesidir” dedi.

“Cumhurbaşkanı önderlik etti”

Barajın 1950’li yıllarda fikir projesi olarak doğduğunu ifade eden Yavrucu, “Resmi olarak işe 2008 yılında başlanmasına rağmen çok kısa sürede yabancı firmaların üçü konsorsiyumdan çekildi. Proje doğal olarak finansman açısından sorun yaşadı ve bir yıl projede hiçbir çalışma yapılmadan durma noktasına geldi. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Cengiz projenin devam etmesi için çok büyük çaba göstererek projeye büyük emek verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da önderlik etti ve projeye sahip çıktı” dedi.

Dünya rekoruna sahip

Projenin mühendislik anlamında da ilklere sahip olduğunu ifade eden Yavrucu, şu bilgileri verdi: “Baraj, önyüzü beton kaplı kaya dolgu barajı bakımında 244.391 metrekarelik beton yüzey alanı ile kendi kategorisinde dünyanın en büyüğü. Ayrıca dolgu barajın kret uzunluğu 1775 metre ve kret genişliği 8 metre ile başka bir dünya rekoruna da sahip.

Günde 7 milyon lira katkı

Gövde hacmi bakımından da Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin en büyüğü. Altı tribünden ilki 19 Mayıs’ta enerji üretmeye başladı. Yaklaşık Ekim ayı gibi 6 tribün de devreye girmiş olacak ve günlük 7 milyon liranın üzerinde Türk ekonomisine katkı sağlayacak. Bir başka ifadeyle yıllık 2.8 milyar TL gibi bir üretim değeri olacak.”