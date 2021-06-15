Veyis Ateş’in Habertürk’teki görevi ne? Veyis Ateş kimdir?

Veyis Ateş'in Habertürk'te hangi görevde olduğu son günlered merak edilir oldu. Habertürk TV Genel Müdürlüğü'ne Habertürk Televizyonu Ankara Temsilcisi A. Veyis Ateş atanmıştı. Veyis Ateş’in Habertürk TV Genel Müdürü olarak atanmasını Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ, şu şekilde duyurmuştu:

"Bir süreden beri boş bulunan Habertürk Televizyonumuz Genel Müdürlüğü görevine Habertürk Televizyonu Ankara Temsilcisi A. Veyis Ateş arkadaşımız atanmıştır.” Peki Veyis Ateş kimdir, nerelidir, hangi görevlerde bulundu?

Veyis Ateş kimdir?

Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'de doğdu. Radyo ile yakından ilgili olan Ateş, radyoculuk da yaptı. 2013 yılında Habertürk TV'ye transfer oldu ve bir süre sonra Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Veyis Ateş hayatı ve biyografisi haberimizde.Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu. 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 yılında boşanmıştır. Veyis Ateş Habertürk'te Tv'de Ana Haber sunuculuğunu yapıyor. Sedat Peer’in iddiaları sonrası Veyis Ateş, izne ayrıldığını açıklamıştı. Veyis Ateş, Habertürk TV’de çalışmaya devam ediyor.