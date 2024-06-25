Veterinerleri işten çıkardı! CHP’li Beşikçioğlu köpeklere söz verdi

MUHAMMET KUTLU ANKARA

CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokakları donattığı bilbordlarla köpeklere hizmet sözü verdi. Bilbordlara “Can dostlarımıza sözümüz var. Şimdi hizmet zamanı” diye yazdıran Beşikçioğlu, hizmetin ne olduğuna ilişkin detaya girmedi. Başıboş köpek sorununa ilişkin yasal düzenlemenin, AK Parti Grubu tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulması öncesinde asılan bilbordlar, CHP’nin boş algı ve şov peşinde olduğunu ortaya koydu.

Veterinerleri işten attı!

akit’e konuşan Etimesgut Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Uğur Çağlar’ın sözleri ise CHP zihniyetinin değişmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Beşikçioğlu’nun göreve gelmesinin ardından çeşitli konularda sözler verdiği bilbordlar astırdığını belirten Uğur Çağlar, “Sadece söz veriyor. Başlanmış tek bir proje yok. Önceki dönemde Etimesgut Belediyesi Çiçek ve Hayvan Hastanesi açtı. Enver Demirel döneminde açıldığı için faaliyetleri azaltılırken sunulan hizmetlerin ücretleri artırıldı. Ayrıca, o dönemde işe başladıkları için veterinerleri de görevden aldı” dedi.

“İşiniz gücünüz algı, şov!”

İlçe sakinleri ise “Can dostlarımıza sözümüz var. Şimdi hizmet zamanı” yazılı bilbordlar nedeniyle Beşikçioğlu’na “Hayvan Hastanemiz 7/24 saat açıkken sadece gündüz hizmete dönüştürülmüş ve hafta sonları da kapatılmış. Böyle mi can dostlara sözünüz var?”, “Önce hizmeti yapıp, sonra reklam yapsanız? Hoş ortada hizmet de yok. İşiniz gücünüz şov, algı”, “Valla başkan hâlâ daha icraat görmedik. Ben tiyatro sözünü bekliyorum...” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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