Veterinere giden 2 buzağı sosyal medyayı salladı
Kars’ta iki buzağının veteriner kliniğinin önünde beklediği anlar kayda alınıp paylaşılınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kars’ın Selim ilçesinde veteriner Hekim İbrahim Özbey’in kliniğine gelen iki buzağı, kapalı bulunan dükkanın önünde bir süre bekledi.
Klinikten kimse çıkmayınca buzağılar geldikleri yöne giderek gözlerden kayboldu.
"Biraz sonra gelin"
O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, “Hastalamış, neyin var. İbrahim yok, İbrahim yok. Birazdan gelin. Bana inanmıyor musunuz?” diyerek buzağıları seslendi.