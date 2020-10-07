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Gündem Veterinere giden 2 buzağı sosyal medyayı salladı
Gündem

Veterinere giden 2 buzağı sosyal medyayı salladı

Kars’ta iki buzağının veteriner kliniğinin önünde beklediği anlar kayda alınıp paylaşılınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 00:52:00 - 2020-10-07 00:53:20

Kars’ın Selim ilçesinde veteriner Hekim İbrahim Özbey’in kliniğine gelen iki buzağı, kapalı bulunan dükkanın önünde bir süre bekledi.

Klinikten kimse çıkmayınca buzağılar geldikleri yöne giderek gözlerden kayboldu.

"Biraz sonra gelin"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, “Hastalamış, neyin var. İbrahim yok, İbrahim yok. Birazdan gelin. Bana inanmıyor musunuz?” diyerek buzağıları seslendi.

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